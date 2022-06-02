3600 ek göstergede kimin maaşı ne kadar artacak? İşte milyonların beklediği müjdenin detayları...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için peş peşe açıkalamar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konu hakkında açıklama geldi. Bakan Bilgin,"3600 ek gösterge kapsamı belirlendi" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ise kamu çalışanlarının refahını artırmak için gerekli bütçe çalışmalarını bitirdiğini duyurdu. İşte maaş ve ikramiye artışlarıyla ilgili 3600 ek gösterge değişikliğinin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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