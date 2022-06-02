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Haberler Galeri 3600 ek göstergede kimin maaşı ne kadar artacak? İşte milyonların beklediği müjdenin detayları...

3600 ek göstergede kimin maaşı ne kadar artacak? İşte milyonların beklediği müjdenin detayları...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için peş peşe açıkalamar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konu hakkında açıklama geldi. Bakan Bilgin,"3600 ek gösterge kapsamı belirlendi" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ise kamu çalışanlarının refahını artırmak için gerekli bütçe çalışmalarını bitirdiğini duyurdu. İşte maaş ve ikramiye artışlarıyla ilgili 3600 ek gösterge değişikliğinin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 09:21
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3600 ek göstergede kimin maaşı ne kadar artacak? İşte milyonların beklediği müjdenin detayları...
3600 ek gösterge düzenlemesinde son dakika gelişmesi: Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı.
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3600 ek göstergede kimin maaşı ne kadar artacak? İşte milyonların beklediği müjdenin detayları...

Bu kapsamda 3600 ek göstergeden yararlanacak mesleklerle ilgili tüm detaylara SABAH ulaştı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

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3600 ek göstergede kimin maaşı ne kadar artacak? İşte milyonların beklediği müjdenin detayları...

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMI GENİŞLEDİ; BAŞKAN ERDOĞAN'IN MASASINDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında duyurduğu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600'e çıkartılmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek gösterge çalışmasını dün Beştepe'de Başkan Erdoğan'a sundu.

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3600 ek göstergede kimin maaşı ne kadar artacak? İşte milyonların beklediği müjdenin detayları...

Bakan Bilgin, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada ek gösterge çalışmasını tamamladıklarını, Başkan Erdoğan'a ziyaretlerinin de bu kapsamda olduğunu ifade etti. Bakanlar düzenlemenin kimleri kapsayacağı, maliyetini anlattı. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin son toplantı da önceki gün Beştepe'de yapılmıştı.

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3600 ek göstergede kimin maaşı ne kadar artacak? İşte milyonların beklediği müjdenin detayları...

2 MİLYON 148 BİN EMEKLİNİN YÜZDE 24'Ü EK GÖSTERGE SAHİBİYDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Bilgin, Nebati ve ek gösterge çalışmasını yürüten ekip katıldı. Yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor