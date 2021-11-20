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Ayrılmak istediği kız arkadaşına hayatının şokunu yaşattı! Karar verildi
Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darbettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Mehmet Hanifi B. hakkındaki karara itiraz edilmesi üzerine duruşmalı yapılan yargılamada, aynı ceza verildi.
Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:07Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 10:07