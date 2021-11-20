Piton ile yavrularını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Piton ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı saniye saniye görüntülendi. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 06:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL