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Haberler Galeri Piton ile yavrularını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Piton ile yavrularını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Piton ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı saniye saniye görüntülendi. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 06:19
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Piton ile yavrularını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi kameralar tarafından görüntülendi.

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Piton ile yavrularını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Yumurtalarının üzerine yatan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi görenleri şaşkına çevirdi. Ava çıkan piton gözüne yuvada yatan komodo ejderi ve yumurtaları kestirdi.

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Piton ile yavrularını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Komodo ejderinin yuvasına gizlice girmeye çalışan yılan hiç de beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı.

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Piton ile yavrularını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Komodo ejderi yavrularını korumak için pitona ilk hamleyi yaptı.

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Piton ile yavrularını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı! Her şey bitti derken öyle bir şey oldu ki...

Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı.