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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de “şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

Kim Milyoner Olmak İster’de “şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda yarışmacılar sorular karşısında ter döktü. Batuhan Güre isimli yarışmacı İtalya ile ilgili bir soruda seyirci joker hakkını kullandı. "Pisa Kulesi nerededir?" sorusunu seyirciye soran Güre, seyircinin yanıtına güvenerek ters köşe oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de salonun buz kestiği o anlar…

Giriş Tarihi: 09.10.2021 00:48 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 00:48
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Kim Milyoner Olmak İster’de “şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

8 Ekim 2021 tarihli "Kim Milyoner Olmak İster" programının yeni bölümünde, her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar sorular karşısında ter döktü.

Batuhan Güre isimli yarışmacı İtalya ile ilgili bir soruda seyirci joker hakkını kullandı.

"Pisa Kulesi nerededir?" sorusunu seyirciye soran Güre, seyircinin yanıtına güvenerek ters köşe oldu.

İşte yarışmacının şoke olduğu anlar...

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Kim Milyoner Olmak İster’de “şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

(Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan tüm sorular ve verilen cevaplar...)

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Kim Milyoner Olmak İster’de “şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı
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Kim Milyoner Olmak İster’de “şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı
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Kim Milyoner Olmak İster’de “şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı