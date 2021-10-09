Kim Milyoner Olmak İster’de “şehir” sorusunda seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

8 Ekim 2021 tarihli "Kim Milyoner Olmak İster" programının yeni bölümünde, her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar sorular karşısında ter döktü.

Batuhan Güre isimli yarışmacı İtalya ile ilgili bir soruda seyirci joker hakkını kullandı.

"Pisa Kulesi nerededir?" sorusunu seyirciye soran Güre, seyircinin yanıtına güvenerek ters köşe oldu.

İşte yarışmacının şoke olduğu anlar...