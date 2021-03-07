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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Havuz başında uyuyan adam... Ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Havuz başında uyuyan adam...
ABD'de havuzunun başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı. Bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Ev sahibi Matt Bete havuz başında uyurken ayı yavaşca adama yaklaştı. Duyduğu ses sonrası gözlerini açana adam gözlerine inanamadı. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 06:36
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde, Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısını kıran ayı panik yarattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evin havuzuna doğru ilerleyen ayı önce havuza yönelip havuzdan su içti.
Daha sonra havuzda kenarındaki şezlongta uyuya kalan Bete'ye yaklaştı.
Bete'nin ayağına dokunan ve ev sahibini uyandırmaya çalışan ayı korkuya neden oldu.