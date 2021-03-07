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Ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Havuz başında uyuyan adam...

ABD'de havuzunun başında uyuyan adam hayatının şokunu yaşadı. Bir ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Ev sahibi Matt Bete havuz başında uyurken ayı yavaşca adama yaklaştı. Duyduğu ses sonrası gözlerini açana adam gözlerine inanamadı. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı...

Giriş Tarihi: 07.03.2021 06:36
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Ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Havuz başında uyuyan adam...

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde, Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısını kıran ayı panik yarattı.

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Ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Havuz başında uyuyan adam...

Evin havuzuna doğru ilerleyen ayı önce havuza yönelip havuzdan su içti.

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Ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Havuz başında uyuyan adam...

Daha sonra havuzda kenarındaki şezlongta uyuya kalan Bete'ye yaklaştı.

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Ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Havuz başında uyuyan adam...

Bete'nin ayağına dokunan ve ev sahibini uyandırmaya çalışan ayı korkuya neden oldu.

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Ayı evin bahçe kapısını kırıp içeri girdi! Havuz başında uyuyan adam...

O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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