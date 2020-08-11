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Ayder Yaylası yolunda heyelan: Tatilciler mahsur kaldılar
Rize'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.
Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:42Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:43