Ayder Yaylası yolunda heyelan: Tatilciler mahsur kaldılar

ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALDILAR

Öte yandan sağanak sonrası Çamlıhemşin ilçesine bağlı bazı köy merkezlerindeki cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle bölge halkı, zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise sel ve heyelan nedeniyle bahçede mahsur kaldı. Bölgeye iş makinesiyle AFAD ekipleri sevk edildi.