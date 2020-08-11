11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alişan ve Buse Varol’un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Alişan ve Buse Varol’un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Ünlü şarkıcı Alişan ve Buse Varol, geçirdikleri kaza sonrası ikinci kez bebek beklediklerini açıklamışlardı. Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, evlerinde düzenledikleri partide bebeklerinin cinsiyetini öğrenmişlerdi. Buse Varol, "Alişan ve Demet ile Sabah Sabah" canlı yayınına bağlandı ve ünlü çift, ikinci bebeğin cinsiyetini açıkladılar.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 12:53
  • 1
  • 7
Alişan ve Buse Varol’un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Kısa bir süre önce ikinci çocukları olacağını duyuran Alişan ve Buse Varol'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Çift bebeklerinin cinsiyetini "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" canlı yayında açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Alişan ve Buse Varol’un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Geçtiğimiz yıl şubat ayında çiftin ilk çocukları Burak dünyaya geldi.

  • 3
  • 7
Alişan ve Buse Varol’un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Burak'ın 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çiftten ikinci güzel haber geldi.

  • 4
  • 7
Alişan ve Buse Varol’un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Buse Varol, hamile olduğunu duyurdu.

  • 5
  • 7
Alişan ve Buse Varol’un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Çift, bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi.