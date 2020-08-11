Alişan ve Buse Varol’un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Ünlü şarkıcı Alişan ve Buse Varol, geçirdikleri kaza sonrası ikinci kez bebek beklediklerini açıklamışlardı. Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, evlerinde düzenledikleri partide bebeklerinin cinsiyetini öğrenmişlerdi. Buse Varol, "Alişan ve Demet ile Sabah Sabah" canlı yayınına bağlandı ve ünlü çift, ikinci bebeğin cinsiyetini açıkladılar.