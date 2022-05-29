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Ayasofya Camii'nde güvenlik üst seviyede! "Korunmuyor" iddiaları bu görüntülerle çürütüldü

Ayasofya Camii hakkındaki iftiralar her geçen gün artarken, gerçekler de uzun sürmeden ortaya çıkmaya devam ediyor. Ayasofya'dan Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli yapının nasıl korunduğuna dair detayları paylaştı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da dünyada en iyi korunan tarihi yapısının Ayasofya olduğunu söyledi. 159 güvenlik kamerası, 250 güvenlik görevlisi ve alanında uzman isimler Ayasofya'yı titizlikle koruyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 08:13
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Ayasofya Camii’nde güvenlik üst seviyede! Korunmuyor iddiaları bu görüntülerle çürütüldü

Müzeden camiye çevrilmesinin ikinci yılına sayılı günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeterli korunmadığına dair iddialar gündeme gelmişti. İşte bilgiler ve izlenimlerle Ayasofya gerçekleri şöyle...

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Ayasofya Camii’nde güvenlik üst seviyede! Korunmuyor iddiaları bu görüntülerle çürütüldü

Güvenlik koridorundan XR cihazları ve dedektör kapısı var. Burada titizlikle arama yapılıyor. Etraf güvenlik görevlisi kaynıyor. Turizm polisleri, özel güvenlik görevlileri, Emniyet'in çeşitli birimlerinde görev yapan görevliler itinalı halleri gözden kaçmıyor.

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Ayasofya Camii’nde güvenlik üst seviyede! Korunmuyor iddiaları bu görüntülerle çürütüldü

Güvenlik görevlilerin şefi ise elinde telsizi anbean takipte! Her şeyi kontrol eden şef, görevlilere gerekli talimatları da veriyor.

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Ayasofya Camii’nde güvenlik üst seviyede! Korunmuyor iddiaları bu görüntülerle çürütüldü

Ayasofya'dan Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Ayasofya'nın nasıl korunduğuna dair bilgileri aktarmak için güvenlik merkezine götürüyor bizi.

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Ayasofya Camii’nde güvenlik üst seviyede! Korunmuyor iddiaları bu görüntülerle çürütüldü

Çiçekli, "Ayasofya'nın korunması için 159 güvenlik kameramız var. 7 gün 24 saat arkadaşlarımız burada görev başındalar. Kameralar sürekli kayıt halinde; hareketli ve sabit olanları da mevcut. Herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde derhal müdahale ediliyor" diyor.