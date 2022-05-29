Ayasofya Camii'nde güvenlik üst seviyede! "Korunmuyor" iddiaları bu görüntülerle çürütüldü

Ayasofya Camii hakkındaki iftiralar her geçen gün artarken, gerçekler de uzun sürmeden ortaya çıkmaya devam ediyor. Ayasofya'dan Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli yapının nasıl korunduğuna dair detayları paylaştı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da dünyada en iyi korunan tarihi yapısının Ayasofya olduğunu söyledi. 159 güvenlik kamerası, 250 güvenlik görevlisi ve alanında uzman isimler Ayasofya'yı titizlikle koruyor.