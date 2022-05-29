Beril Varol cinayetinde yeni gelişme! Katilin intihar notu ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de 27 Mayıs günü sabah saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan 34 yaşındaki Yavuz Selim Bektaş, 28 yaşındaki Beril Varol ve 29 yaşındaki Ömer Akın ölü bulunmuştu. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Yavuz Selim Bektaş'ın eski kız arkadaşı olan Beril Varol'u ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Öte yandan polis, Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu bulmuştu. O intihar notunun detayları ortaya çıktı.