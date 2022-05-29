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Beril Varol cinayetinde yeni gelişme! Katilin intihar notu ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de 27 Mayıs günü sabah saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan 34 yaşındaki Yavuz Selim Bektaş, 28 yaşındaki Beril Varol ve 29 yaşındaki Ömer Akın ölü bulunmuştu. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Yavuz Selim Bektaş'ın eski kız arkadaşı olan Beril Varol'u ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Öte yandan polis, Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu bulmuştu. O intihar notunun detayları ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 09:41
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Beril Varol cinayetinde yeni gelişme! Katilin intihar notu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından 28 Mayıs günü ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

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Beril Varol cinayetinde yeni gelişme! Katilin intihar notu ortaya çıktı

Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı.

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Beril Varol cinayetinde yeni gelişme! Katilin intihar notu ortaya çıktı

Cenazeye Beril Varol'un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti.

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Beril Varol cinayetinde yeni gelişme! Katilin intihar notu ortaya çıktı

İŞTE O İNTİHAR NOTU

Olayla ilgili eski kız arkadaşını ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi.

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Beril Varol cinayetinde yeni gelişme! Katilin intihar notu ortaya çıktı

"KURALIMA GÖRE YAŞAR KURALIMA GÖRE ÖLÜRÜM"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Bektaş'ın bıraktığın notta; "Hayat denilen sefil döngüye geldim. Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım."