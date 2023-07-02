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Haberler Galeri Avukat Dilara Yıldız'ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı

Avukat Dilara Yıldız'ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı

İstanbul Tuzla'da kan donduran bir saldırı sonucu hayattan koparılan genç avukat Dilara Yıldız'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Yıldız'ın, bir şarjör dolusu mermiyle öldürülmeden dakikalar önce dudak işaretleriyle garsonlara mesaj vermeye çalıştığı ancak garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.07.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 11:13
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Avukat Dilara Yıldız’ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı

Avukat Dilara Yıldız ayrılığı hazmedemeyen takıntılı eski nişanlısı tarafından geçen yıl ocak ayında Tuzla'da bir restoranda katledildi. Tabancadaki tüm mermileri genç avukatın başına boşaltan Oktay Dönmez, geçen ay "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 20 yıl hapse çarptırıldı. Davayı karara bağlayan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi takıntılı nişanlıya verdiği hapis cezasının gerekçesini hazırladı.

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Avukat Dilara Yıldız’ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı

"BİLGİSİ DAHLİNDE GİRDİM" SAVUNMASI ÇİLİNGİRLE ÇÜRÜDÜ

Türkiye'nin gündemine oturan korkunç olayda mahkeme 76 sayfalık gerekçeli kararında, ayrılığı kabul edemeyen Oktay Dönmez'in Dilara Yıldız'ın peşini bırakmadığı, sürekli arayıp mesaj gönderdiği ve barışma için ısrarcı olduğunu anlattı.

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Avukat Dilara Yıldız’ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı

Koruma kararı aldıran Yıldız'ın Samsun'daki ailesinin yanına gittiği sırada Oktay Dönmez'in genç kadının evine çilingirle kapıyı açıp yerleştiğini anlatan mahkeme, "Maktulün bilgisi dahilinde ikametine girdiği yönündeki savunmasına itibar edilemez, kendisini suçtan kurtarmaya çalışıyor" dedi.

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Avukat Dilara Yıldız’ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı

'AİLE MESELESİ' DİYE KARIŞMAMIŞLAR

Tarafların birkaç gün sonra evde karşılaştığını da aktaran mahkeme, sanığın Yıldız'a yanında bulunan tabanca ve kelepçenin korkutucu etkisiyle 95 bin dolarlık senet imzalatmaya çalıştığını belirtti. Daha sonra iki ismin restorana gittiği ve bu sırada genç avukatın dudak işaretleriyle garsona mesaj vermeye çalıştığı anlatılan gerekçeli kararda, garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları da ifade edildi.

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Avukat Dilara Yıldız’ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı

ÇIRPINIŞLARINA RAĞMEN ŞARJÖRÜ BOŞALTTI

Dilara Yıldız'ın kardeşini de arayıp tehlikede olduğuna dair konuşmalar yaptığı, kız kardeşinin de polisleri arayarak durumu anlattığı aktarılan kararda, polislerin de Yıldız'ı aradığı anlatıldı.