Avukat Dilara Yıldız’ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı

'AİLE MESELESİ' DİYE KARIŞMAMIŞLAR

Tarafların birkaç gün sonra evde karşılaştığını da aktaran mahkeme, sanığın Yıldız'a yanında bulunan tabanca ve kelepçenin korkutucu etkisiyle 95 bin dolarlık senet imzalatmaya çalıştığını belirtti. Daha sonra iki ismin restorana gittiği ve bu sırada genç avukatın dudak işaretleriyle garsona mesaj vermeye çalıştığı anlatılan gerekçeli kararda, garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları da ifade edildi.