02 Temmuz 2023, Pazar
Avukat Dilara Yıldız'ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı
İstanbul Tuzla'da kan donduran bir saldırı sonucu hayattan koparılan genç avukat Dilara Yıldız'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Yıldız'ın, bir şarjör dolusu mermiyle öldürülmeden dakikalar önce dudak işaretleriyle garsonlara mesaj vermeye çalıştığı ancak garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.07.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 11:13
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8