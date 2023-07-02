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İlkel malzemelerle halı saha yaptılar 🛠 Tribünü ve "VAR" sistemi bile var

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. İki arkadaş ormanda ilkel malzemelerden halı saha yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomenler daha sonra arkadaşlarıyla birlikte maç yaptı.

Giriş Tarihi: 02.07.2023 06:05
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İlkel malzemelerle halı saha yaptılar 🛠 Tribünü ve VAR sistemi bile var

YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan videolar izleyenlerin keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlkel malzemelerle halı saha yaptılar 🛠 Tribünü ve VAR sistemi bile var

İki arkadaş ormanda ilkel malzemelerden halı saha yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomenler daha sonra arkadaşlarıyla birlikte maç yaptı.

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İlkel malzemelerle halı saha yaptılar 🛠 Tribünü ve VAR sistemi bile var

Sahanın tribünleri, reklam panoları ve VAR sistemi olması izleyenleri gülümsetti.

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İlkel malzemelerle halı saha yaptılar 🛠 Tribünü ve VAR sistemi bile var
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İlkel malzemelerle halı saha yaptılar 🛠 Tribünü ve VAR sistemi bile var