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Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye gelecek mi? Merak edilen soruyu uzmanlar yanıtladı
Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası devam ediyor. İngiltere'de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilirken ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. Vatandaşlar Avrupa'daki sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini merak ederken, uzmanlardan açıklamalar geldi.