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Haberler Galeri Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye gelecek mi? Merak edilen soruyu uzmanlar yanıtladı

Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye gelecek mi? Merak edilen soruyu uzmanlar yanıtladı

Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası devam ediyor. İngiltere'de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilirken ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. Vatandaşlar Avrupa'daki sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini merak ederken, uzmanlardan açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 11:42
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Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye gelecek mi? Merak edilen soruyu uzmanlar yanıtladı

Avrupa'da yüzlerce kişinin ölümüne ve orman yangınlarına yol açan hava sıcaklığının Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor.

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Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye gelecek mi? Merak edilen soruyu uzmanlar yanıtladı

Kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı, Antalya'da bu hafta hava sıcaklığı 40 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise vatandaşlara sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye gelecek mi? Merak edilen soruyu uzmanlar yanıtladı

Tahminlere göre sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak. Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye gelecek mi? Merak edilen soruyu uzmanlar yanıtladı

Antalya Valiliği, hava sıcaklığının 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiğini açıkladı. Valilik ayrıca vatandaşları tebirli olunması konusunda uyardı.

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Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye gelecek mi? Merak edilen soruyu uzmanlar yanıtladı

Akdeniz bölgesi başta olmak üzere sıcaklık birçok bölgeyi tehdit edecek boyuta doğru ilerlerken iklim dengesizliği Karadeniz bölgesinde tam tersi bir durum oluşturuyor.