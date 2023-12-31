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ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?
ATV'nin merakla beklenen dizisi Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Bahadır İnce'nin yer aldığı dizi, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İlk bölümüyle büyük bir heyecan yaratan dizi, çekim yerleriyle de merak uyandırıyor. İşte, Yıldızlar Bana Uzak konusu ve oyuncu kadrosu hakkında tüm bilgiler.