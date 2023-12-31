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Haberler Galeri ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?

ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Yıldızlar Bana Uzak, 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Bahadır İnce'nin yer aldığı dizi, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İlk bölümüyle büyük bir heyecan yaratan dizi, çekim yerleriyle de merak uyandırıyor. İşte, Yıldızlar Bana Uzak konusu ve oyuncu kadrosu hakkında tüm bilgiler.

Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:04
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ATV yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?

Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı, ATV ekranlarının yeni dizisi "Yıldızlar Bana Uzak, bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Dizi, sevilen oyuncuların performansları ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte dizinin konusu ve oyuncuları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATV yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?

YILDIZLAR BANA UZAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Yıldızlar Bana Uzak, bugün saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekrana kilitleyecek olan "Yıldızlar Bana Uzak", ilk bölümüyle büyük bir beklenti yaratıyor.

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ATV yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ KONUSU

Senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı Yıldızlar Bana Uzak dizisinin konusu şöyle;

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar.

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ATV yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?

Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…

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ATV yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?

Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.