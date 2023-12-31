Kim Milyoner Olmak İster’de yıldızlar kervanı: Yılbaşı Özel programında Mazhar Alanson, Fuat Güner damgası! Ödüller çocuklar için bağışlanacak

ATV'nin sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla milyonları ekran başına kilitledi. Bu hafta yıldızları ağırlayan bölüme Mazhar Alanson-Fuat Güner ikilisi ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da yarışmaya damga vurdu. İşte Milyoner'in Yılbaşı Özel bölümünden o sıcak anlar…

Giriş Tarihi: 31.12.2023 23:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 00:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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