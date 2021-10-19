19 Ekim 2021, Salı
ATM'lerde büyük tehlike! Para çekerken dikkat: Sıra dışı düzenekle tuzağa düşürüyorlar
Her gün milyonlarca insanın kullanmak durumunda kaldığı ATM makineleri dolandırıcıların yeni adresleri. ATM'ye yerleştirilen sıra dışı düzenekle beraber kredi kart bilgileri kopyalanıp vatandaşların hesapları boşaltılabiliyor. Peki, kullandığımız ATM'lerin güvenli olduğunu nasıl anlarız? İşte ATM'lerdeki tuzağı ve buna karşın alabileceğiniz önlemleri anlatan haberimiz...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 01:13 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 01:15
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