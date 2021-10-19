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ATM'lerde büyük tehlike! Para çekerken dikkat: Sıra dışı düzenekle tuzağa düşürüyorlar

Her gün milyonlarca insanın kullanmak durumunda kaldığı ATM makineleri dolandırıcıların yeni adresleri. ATM'ye yerleştirilen sıra dışı düzenekle beraber kredi kart bilgileri kopyalanıp vatandaşların hesapları boşaltılabiliyor. Peki, kullandığımız ATM'lerin güvenli olduğunu nasıl anlarız? İşte ATM'lerdeki tuzağı ve buna karşın alabileceğiniz önlemleri anlatan haberimiz...

Giriş Tarihi: 19.10.2021 01:13 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 01:15
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ATM’lerde büyük tehlike! Para çekerken dikkat: Sıra dışı düzenekle tuzağa düşürüyorlar

ATM'ler birçok noktada vatandaşlara hizmet ediyor ve gün içinde sıklıkla kullanılıyor. Ancak ATM'lerle ilgili bilmediğimiz tehlikeli bir detay var. ATM'lerde dikkatli davranmadığımızda bizi tehlike bekliyor. Peki, nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...

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ATM’lerde büyük tehlike! Para çekerken dikkat: Sıra dışı düzenekle tuzağa düşürüyorlar

Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz; ancak aslında büyük bir sıkıntı var!

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ATM’lerde büyük tehlike! Para çekerken dikkat: Sıra dışı düzenekle tuzağa düşürüyorlar

Oysa ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!

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ATM’lerde büyük tehlike! Para çekerken dikkat: Sıra dışı düzenekle tuzağa düşürüyorlar

Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi.

Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.

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ATM’lerde büyük tehlike! Para çekerken dikkat: Sıra dışı düzenekle tuzağa düşürüyorlar

Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak.

Yani çıkarılması oldukça kolay.

Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?