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Haberler Galeri 19 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri dolu dolu! Bu hafta...

19 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri dolu dolu! Bu hafta...

BİM 19 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM salı indirimlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bu hafta bebek bezi, hoşgeldin bebek seti, cif krem, cif sprey, sıvı çamaşır deterjanı, konsantre yumuşatıcı, duş jeli, parfümlü tuvalet kağıdı gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 17:33
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19 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü indirimleri dolu dolu! Bu hafta...

BİM aktüel ürünler kataloğu, market alışverişi yapmak isteyenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her hafta salı günleri indirimli ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, bu hafta temizlik ve kişisel bakım ürünlerini müşterilerin beğenisine sundu. Peki, BİM'de hangi ürünler hangi fiyata satışa çıkacak? İşte 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü indirimleri dolu dolu! Bu hafta...

Jenny & Willy Bebek Bezleri

• 100'lü Maxi 0,80 TL adet fiyatı
• 82'li Junior 0,98 TL adet fiyatı
• 70'li Large 1,15 TL adet fiyatı

Jenny & Willy Hoşgeldin Bebek Seti

• Bebek temizleme pamuğu 60'lı
• Bebek kulak çubuğu 60'lı

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19 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü indirimleri dolu dolu! Bu hafta...

Krem

• 450 ml

Sprey

• 750 ml

Sıvı Çamaşır Deterjanı

• Renkli
• Onaran Koruma

  • 4
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19 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü indirimleri dolu dolu! Bu hafta...

Konsantre Yumuşatıcı

• 1500 ml

Duş Jeli

• 500 ml

Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 24'lü

  • 5
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19 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM’de salı günü indirimleri dolu dolu! Bu hafta...

Oda ve Kumaş Kokusu

• 1000 ml

Sıvı Sabun

• 500 ml

Bulaşık Makinesi Tableti

• 90'lı

Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 6x650 ml