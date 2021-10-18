19 Ekim 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri dolu dolu! Bu hafta...

BİM 19 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM salı indirimlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bu hafta bebek bezi, hoşgeldin bebek seti, cif krem, cif sprey, sıvı çamaşır deterjanı, konsantre yumuşatıcı, duş jeli, parfümlü tuvalet kağıdı gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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