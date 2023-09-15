15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Atina'daki Barış Boyun'un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin

Atina'daki Barış Boyun'un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'ün öldürülmesi olayının Daltonlar Çetesi ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Öldürülen 6 kişinin infazının geçtiğimiz ay Fransa'da meydana gelen çifte cinayetle bağlantılı olabileceği iddia edildi. 6 Türk'e "Deşifre oldunuz, kaçın" yazan şüphelinin havalimanında yakalandığı, şüphelinin aynı zamanda ölen kişilere "Silahları yok, gelin" dediği de ifade edildi.

Giriş Tarihi: 15.09.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 08:13
  • 1
  • 8
Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki saldırı gündemi salladı. 6 Türk bir araçta kurşunlandı. Öldürülenler, Daltonlar Çetesi'nin üyesi Abdurrahman Tekru, O. Kaan Tozlu, D. Ersu Büyüktunç, Barış Çağan, Burak Tahmaz ve Ömer Kabza'ydı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin

İddiaya göre her şey, Fransa'da başladı. 2 Türk, saldırıya uğradı. Tüm ipuçları, Barış Boyun'a ulaştı! Kurbanların bağlı olduğu mafya, adamlarını öldüren 6 kişiyi takibe aldı. Çete üyeleri silahlarını evde bırakıp İtalya'ya gitmek için yola çıktı.

  • 3
  • 8
Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin

Aynı araca atladı. Bunu bilen infazcılar kameraların olmadığı bir noktada aracın önünü kesip kurşun yağdırdı. İtalya'ya kaçarken gümrükte yakalanmamak için silahlarını bırakan 6 kişi ise kendini savunamadı. Çete üyeleri olay yerinde ölürken yeni gelişmeler yaşandı.

  • 4
  • 8
Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin

DALGIÇ ATİNA'DA YAKALANDI...

Öldürülen 6 Türk'e, "Bulunduğunuz yer deşifre oldu çabuk kaçın" mesajı gönderdiği tespit edilen Süleyman Dalgıç, Atina'da havalimanında yakalandı. Süleyman Dalgıç'ın eski emniyet mensubu olduğu ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı.

  • 5
  • 8
Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin

Öte yandan öldürülen kişilere saldırıdan yaklaşık 10 dakika önce gönderilen mesaj da Yunan polisi tarafından incelemeye alındı. Yunan polisi, mesajın tespitinden sonra 'simsar satışı' üzerinde yoğunlaştı. Yani çete üyelerinin kendi elemanları tarafından 'satışa' getirildiği iddiası ortaya atıldı.