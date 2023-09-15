Atina’daki Barış Boyun’un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin

İddiaya göre her şey, Fransa'da başladı. 2 Türk, saldırıya uğradı. Tüm ipuçları, Barış Boyun'a ulaştı! Kurbanların bağlı olduğu mafya, adamlarını öldüren 6 kişiyi takibe aldı. Çete üyeleri silahlarını evde bırakıp İtalya'ya gitmek için yola çıktı.