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Atina'daki Barış Boyun'un adamlarına infazda şoke eden mesaj: Silahları yok gelin
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk'ün öldürülmesi olayının Daltonlar Çetesi ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Öldürülen 6 kişinin infazının geçtiğimiz ay Fransa'da meydana gelen çifte cinayetle bağlantılı olabileceği iddia edildi. 6 Türk'e "Deşifre oldunuz, kaçın" yazan şüphelinin havalimanında yakalandığı, şüphelinin aynı zamanda ölen kişilere "Silahları yok, gelin" dediği de ifade edildi.
Giriş Tarihi: 15.09.2023 08:13Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 08:13