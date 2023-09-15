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Almanya'da çaldı Çeşme'de yedi! 230 milyonluk vurgun

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro çaldığı ileri sürülen 31 yaşındaki Yasemin Gündoğan,2 yıldır Interpol tarafından aranıyor. Almanya'daki vurgun anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.09.2023 07:42
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Almanya’da çaldı Çeşme’de yedi! 230 milyonluk vurgun

Bremen'de dünyaya gelen ve lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı.

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Almanya’da çaldı Çeşme’de yedi! 230 milyonluk vurgun

2019 yılında para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı. Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi.

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Almanya’da çaldı Çeşme’de yedi! 230 milyonluk vurgun

2 yılın ardından çalışma sistemini tamamen çözen Gündoğan, aynı vardiyada görev yapan güvenlik personeli Henning B. ile yakınlaştı.

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Almanya’da çaldı Çeşme’de yedi! 230 milyonluk vurgun

21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Vurgunun kamera görüntülerine SABAH ulaştı. İşte saat saat vurgunun detayları:

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Almanya’da çaldı Çeşme’de yedi! 230 milyonluk vurgun

Gündoğan, Saat 14.00 sıralarında mesaiye başladı. Önce birim şefinden o günkü çalışma süreciyle ilgili bilgi aldı. 15.48 sıralarında para aktarım masasına geçen Gündoğan, diğer günlerden farklı yanına iki konteyner aldı.