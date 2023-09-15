Almanya'da çaldı Çeşme'de yedi! 230 milyonluk vurgun
Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro çaldığı ileri sürülen 31 yaşındaki Yasemin Gündoğan,2 yıldır Interpol tarafından aranıyor. Almanya'daki vurgun anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.09.2023
07:42
Bremen'de dünyaya gelen ve lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı.
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2019 yılında para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı. Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi.
2 yılın ardından çalışma sistemini tamamen çözen Gündoğan, aynı vardiyada görev yapan güvenlik personeli Henning B. ile yakınlaştı.
21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Vurgunun kamera görüntülerine SABAH ulaştı. İşte saat saat vurgunun detayları:
Gündoğan, Saat 14.00 sıralarında mesaiye başladı. Önce birim şefinden o günkü çalışma süreciyle ilgili bilgi aldı. 15.48 sıralarında para aktarım masasına geçen Gündoğan, diğer günlerden farklı yanına iki konteyner aldı.