Atık su hattından bakın ne çıktı! İşçiler rögarda onları fark edince yetkililere haber verdi

İSKİ ekipleri, kazılmış olan tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazma, kürek, aydınlatma ve merdivenlerle karşılaştı. Sokak ortasında onlarca evin varlığına aldırış etmeden kazı yapan define avcılarının, çıkan toprağın bir kısmını yol kenarına boşalttıkları, bir kısmını da atık su borularının içine bıraktıkları ortaya çıkarıldı.