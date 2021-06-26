4 saniye ile 1 yılını kaybetti! Adaylar aylardır hazırlandığı YKS'ye yine geç kaldı! Günün acı haberi Sivas'tan

DÖRT SANİYE İLE BİR YIL KAYBETTİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle tüm Türkiye'de başladı. Bursa'da bazı öğrenciler sınava geç kalırken, bir kişi ise 4 saniyeyle sınava giremedi.

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