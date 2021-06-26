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4 saniye ile 1 yılını kaybetti! Adaylar aylardır hazırlandığı YKS'ye yine geç kaldı! Günün acı haberi Sivas'tan

Türkiye'nin 81 ilinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan sonra gelen öğrenciler sınav binasına alınmadı. Bir okulda sınava 4 saniye geç kaldığı için öğrencinin 1 yılı gitti. Acı haberlerin en kötüsü de Sivas'tan geldi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde sınava yetişmeye çalışan iki öğrenciye araç çarptı, hastaneye kaldırılan öğrenciler sınava giremedi. İşte Türkiye'den 2021 YKS maratonu heyecanından kareler

Giriş Tarihi: 26.06.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 12:02
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4 saniye ile 1 yılını kaybetti! Adaylar aylardır hazırlandığı YKS'ye yine geç kaldı! Günün acı haberi Sivas'tan

Tokat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) geç kalan adayları polisler yetiştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 saniye ile 1 yılını kaybetti! Adaylar aylardır hazırlandığı YKS'ye yine geç kaldı! Günün acı haberi Sivas'tan

Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Bunun üzerine Tokat Valiliğinde bulunan İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat eden öğrencilere yeni kimlikleri verildi.

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4 saniye ile 1 yılını kaybetti! Adaylar aylardır hazırlandığı YKS'ye yine geç kaldı! Günün acı haberi Sivas'tan

Öğrenciler, sınava yetişebilmeleri için valilik önünde İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatıyla bekleyen polis ekipleri tarafından polis otosu ve motosikletlerle sınava girecekleri okullara götürüldü.

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4 saniye ile 1 yılını kaybetti! Adaylar aylardır hazırlandığı YKS'ye yine geç kaldı! Günün acı haberi Sivas'tan

Polis ekiplerinin sınav öncesinde 50'ye yakın öğrenciyi sınav merkezlerine ulaştırdığı öğrenildi.

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4 saniye ile 1 yılını kaybetti! Adaylar aylardır hazırlandığı YKS'ye yine geç kaldı! Günün acı haberi Sivas'tan

DÖRT SANİYE İLE BİR YIL KAYBETTİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle tüm Türkiye'de başladı. Bursa'da bazı öğrenciler sınava geç kalırken, bir kişi ise 4 saniyeyle sınava giremedi.

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