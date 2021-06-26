26 Haziran 2021, Cumartesi
ANA SAYFA
4 saniye ile 1 yılını kaybetti! Adaylar aylardır hazırlandığı YKS'ye yine geç kaldı! Günün acı haberi Sivas'tan
Türkiye'nin 81 ilinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan sonra gelen öğrenciler sınav binasına alınmadı. Bir okulda sınava 4 saniye geç kaldığı için öğrencinin 1 yılı gitti. Acı haberlerin en kötüsü de Sivas'tan geldi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde sınava yetişmeye çalışan iki öğrenciye araç çarptı, hastaneye kaldırılan öğrenciler sınava giremedi. İşte Türkiye'den 2021 YKS maratonu heyecanından kareler
Giriş Tarihi: 26.06.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 12:02
- 1
- 49
- 2
- 49
- 3
- 49
- 4
- 49
- 5
- 49