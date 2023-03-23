Asrın felaketinde enkaz altında kaldılar! Enkaz arkeolojisiyle 288 eser kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde birçok tairihi ve kültürel yapıdaki eser de enkaz altında kaldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremde yıkılan birçok tarihi ve kültürel yapıdaki 288 eseri, enkaz arkeolojisi çalışmalarıyla enkazdan çıkardı. 265'i Hatay, 23'ü diğer illerde kurtarılan kitabe, sikke, ikona, kandil, Osmanlı arması, haç gibi eserler müze ve kazı evlerinde koruma altına alındı.