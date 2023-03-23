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Haberler Galeri Asrın felaketinde enkaz altında kaldılar! Enkaz arkeolojisiyle 288 eser kurtarıldı

Asrın felaketinde enkaz altında kaldılar! Enkaz arkeolojisiyle 288 eser kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde birçok tairihi ve kültürel yapıdaki eser de enkaz altında kaldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremde yıkılan birçok tarihi ve kültürel yapıdaki 288 eseri, enkaz arkeolojisi çalışmalarıyla enkazdan çıkardı. 265'i Hatay, 23'ü diğer illerde kurtarılan kitabe, sikke, ikona, kandil, Osmanlı arması, haç gibi eserler müze ve kazı evlerinde koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:35
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Asrın felaketinde enkaz altında kaldılar! Enkaz arkeolojisiyle 288 eser kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde binlerce can kaybı ve büyük yıkıma neden olan depremlerde birçok tarihi ve kültürel yapı ile içeriğindeki bazı eserler de zarar gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asrın felaketinde enkaz altında kaldılar! Enkaz arkeolojisiyle 288 eser kurtarıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce, toplam 10 ilde 5 ayrı ekip ve 173 uzmanın katılımıyla ağır hasar gören tarihi yapılardaki nitelikli malzemelerin, enkazdan ayıklanarak koruma altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Asrın felaketinde enkaz altında kaldılar! Enkaz arkeolojisiyle 288 eser kurtarıldı

Enkazda tespiti, tasnifi, temizleme ve belgeleme çalışmaları yapılan eserler, envanter kayıtları tutularak müzelere ve geçici kazı evi depolarına naklediliyor.

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Asrın felaketinde enkaz altında kaldılar! Enkaz arkeolojisiyle 288 eser kurtarıldı

HATAY'DA ENKAZDAN 265 ESER KURTARILDI

Hatay'daki çalışmalarda 21 Mart itibarıyla, 23 cami, 8 mescit, 3 kilise, 3 hamam, 3 kamu binası, 5 türbe ve 8 çeşme, 10 konut olmak üzere toplamda 63 tescilli taşınmaz üzerinde ön hazırlık, keşif ve enkazdan eser ayıklama çalışması gerçekleştirildi.

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Asrın felaketinde enkaz altında kaldılar! Enkaz arkeolojisiyle 288 eser kurtarıldı

21 kitabe, 18 litürjik malzeme, 13 ikona, 7 bezemeli mimari parça, 6 seramik, 2 kandil, 1 Osmanlı arması, 1 metal haç, 7 el yazması mukaddes kitap, 185 dini kitap, 2 kapı tokmağı ve 1'er adet ahşap kapı kanadı ile sikke olmak üzere toplamda 265 eser enkazdan çıkartılarak koruma altına alındı.