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Haberler Galeri Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu

Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Döndü Boztepe olayında flaş gelişme yaşandı! 78 yaşındaki Döndü Boztepe 6 Şubat 2023 tarihinde ortadan kaybolmuş, çocukları annesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken 'aşk için kaçırıldı' iddiası programa damga vurmuştu. Ortaya atılan iddialar ağızları açık bırakmıştı. Arama çalışmaları sırasında Döndü Boztepe'ye ait kemik parçaları odunlukta bulundu. İşte Müge Anlı'daki Döndü Boztepe olayında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 11:08
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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu

Döndü Boztepe, 6 Şubat 2023 tarihinde ortadan kaybolmuş, 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken, çocukluk aşkı olan Mevlüt Eryılmaz tarafından 'aşk için kaçırıldığı' iddiası programa damga vurmuştu.

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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu

Ağızları açık bırakan iddialar gündeme gelirken, arama çalışmalarının ardından ekipler, 21 Şubat günü Boztepe'nin yaşadığı evin çatı katında bıçak ve sopa bulmuştu.

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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu

Bulunan bıçağın karın erimesiyle mi ortaya çıktığı yoksa Döndü Boztepe'nin kaybından sonra mı atıldığı araştırılmıştı.

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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu

Döndü Boztepe'yi aşk için kaçırdığı iddia edilen Mevlüt Eryılmaz'ın kardeşi Fadime Çopan'ın evine kaybın ardından yeni bir buzdolabı getirildiği iddia edilmiş, o buzdolabının üzerinde kan izlerine rastlanılmıştı. O kanın insan mı yoksa hayvan kanı mı olduğu araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu

Kayba ilişkin araştırmalar sürerken farklı zamanlarda Döndü Boztepe'nin ahırında kirlenmiş kadın poları, kapısının önünde bir çift çorap ve daha sonra da bir pijama bulunmuştu.