Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu

Döndü Boztepe'yi aşk için kaçırdığı iddia edilen Mevlüt Eryılmaz'ın kardeşi Fadime Çopan'ın evine kaybın ardından yeni bir buzdolabı getirildiği iddia edilmiş, o buzdolabının üzerinde kan izlerine rastlanılmıştı. O kanın insan mı yoksa hayvan kanı mı olduğu araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.