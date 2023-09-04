HaberlerGaleriAşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu
Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında flaş gelişme! Kemik parçaları orada bulundu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Döndü Boztepe olayında flaş gelişme yaşandı! 78 yaşındaki Döndü Boztepe 6 Şubat 2023 tarihinde ortadan kaybolmuş, çocukları annesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken 'aşk için kaçırıldı' iddiası programa damga vurmuştu. Ortaya atılan iddialar ağızları açık bırakmıştı. Arama çalışmaları sırasında Döndü Boztepe'ye ait kemik parçaları odunlukta bulundu. İşte Müge Anlı'daki Döndü Boztepe olayında yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.09.2023 10:54Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 11:08