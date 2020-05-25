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Ardahan'da şiddetli fırtına: Ağaçlar ve direkler devrildi çatılar uçtu
Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Vali Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "59 köyümüze enerji veremiyoruz. Bunların bazıları tedbir amaçlı kesinti. 36 aydınlatma direği yıkıldı. Kaç binada ne kadar hasar oluştuğunu da ekiplerimiz belirleyecek" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 15:26Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:27