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Ardahan'da şiddetli fırtına: Ağaçlar ve direkler devrildi çatılar uçtu

Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Vali Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "59 köyümüze enerji veremiyoruz. Bunların bazıları tedbir amaçlı kesinti. 36 aydınlatma direği yıkıldı. Kaç binada ne kadar hasar oluştuğunu da ekiplerimiz belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:27
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Ardahan'da şiddetli fırtına: Ağaçlar ve direkler devrildi çatılar uçtu

Kentte gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, sabaha doğru etkisini arttırdı.

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Ardahan'da şiddetli fırtına: Ağaçlar ve direkler devrildi çatılar uçtu

Bu nedenle kent merkezindeki enerji nakil hatları zarar görünce elektrik kesintisi yaşandı.

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Ardahan'da şiddetli fırtına: Ağaçlar ve direkler devrildi çatılar uçtu

Bazı evlerin çatısını uçuran fırtına sırasında Halil Efendi Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direğinin üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı.

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Ardahan'da şiddetli fırtına: Ağaçlar ve direkler devrildi çatılar uçtu

Vatandaşlardan Salih Topçu, yaptığı açıklamada, fırtınanın çok şiddetli olması dolayısıyla hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Leylek yuvasında çıkan yangın şükür kısa sürede söndürüldü. Yangın elektrik hatlarından kaynaklı çıktı." diye konuştu.

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Ardahan'da şiddetli fırtına: Ağaçlar ve direkler devrildi çatılar uçtu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da yaptığı açıklamada, fırtınanın il genelinde yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.