Bilim insanları şaşkın! İkiz kardeşi midesinden çıktı

Okuduğunuzda inanmakta güçlük çekeceksiniz ama bu galerideki olayların hepsi gerçek... Hindistan'da bir adamın karnı öyle bir büyüdü ki, sanki hamileymiş gibi görünüyordu. Bu şikayetle hastaneye gittiğinde, nadiren yaşanan ve 'fetudaki fetüs' olarak Türkçe'ye çevrilebilecek bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu öğrendi. Buna göre anne karnındaki ikizlerden biri, diğerinin içinde hapsoluyor ve buradan çıkamıyor. Bir süre sonra da bir çeşit parazite dönüşüyor. Bu örnekte de, Hintli adam ikiz kardeşini 36 yıl karnında taşıdı.