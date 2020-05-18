Araç sahiplerini uyardı: Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın

Murat Aydoğan dezenfektan ve kolonyaların araç içerisinde bulundurulması halinde güneş ışınlarının direkt gördüğü noktalar yerine, güneş görmeyen yerlerde bırakılmasının daha doğru bir tercih olacağını belirtti. Dezenfektan ve kolonyanın parlama noktasının daha düşük olduğunu söyleyen Aydoğan şöyle konuştu: "Güneş ışınları, araç camları üzerinde mercek ve büyüteç etkisi yaratmakta ve bu da aracın içerisindeki ısıyı artırıp sera etkisi yaratıyor. Isı araç içerisinde çok fazla birikebiliyor. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla, dışarıda hava 30 derecede seyrederken araç içerisinde daha yüksek dereceye ulaşabiliyor. Bu da araç içerisinde bıraktığımız dezenfektanlar ve kolonyalar için büyük tehlike oluşturabiliyor. Bu tarz maddelerin parlama noktaları diye adlandırdığımız sıcaklık dereceleri çok düşüktür.