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Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…
Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalp, doğru çalışamadığı hakkında bir takım sinyaller veriyor olabilir. Peki kalbin doğru çalışmadığını gösteren sinyaller hangileri? Yaşam tarzına bağlı bir biçimde ortaya çıkabilecek kalp hastalıklarına karşı ne kadar korunaklısınız? Kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 işaret ile kalp hastalıklarına karşı önlem alabilir, erken tanı ile ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırabilirsiniz. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığına dair 8 önemli işaret...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 14:31
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