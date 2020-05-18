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Haberler Galeri Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…

Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalp, doğru çalışamadığı hakkında bir takım sinyaller veriyor olabilir. Peki kalbin doğru çalışmadığını gösteren sinyaller hangileri? Yaşam tarzına bağlı bir biçimde ortaya çıkabilecek kalp hastalıklarına karşı ne kadar korunaklısınız? Kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 işaret ile kalp hastalıklarına karşı önlem alabilir, erken tanı ile ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırabilirsiniz. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığına dair 8 önemli işaret...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 14:31
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Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…

Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Erken tanı ile kalp rahatsızlıklarından hayati bir risk yaratmadan kurtulmak istiyorsanız kalp hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret...

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Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…

KOLLARDA AĞRI

Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.

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Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK

Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

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Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…

AYAKLARDA VE BACAKLARDA ŞİŞLİK

Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir. Kalbin iyi şekilde pompalanmaması halinde kan damarlarındaki sıvının dokulara sızması ile birlikte ortaya çıkan şişlik durumunda, kişinin doktora görünmesi yapılacak en faydalı işlem olacaktır. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde, lastik çok fazla rahatsız ediyor ve beraberinde yara izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.

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Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…

MİDE BULANTISI VE İŞTAHSIZLIK

Karaciğer çevresinde yer alan sindirim sıvıları nedeniyle kalp rahatsızlıklarına bağlı mide bulantısı, iştahsızlık gibi sorunlar görülebilir. Bu sağlık sorunlarını genellikle karın ağrısı takip eder. Bu semptomların tümünü aynı anda yaşıyorsanız doktora gitmeniz tavsiye ediliyor.