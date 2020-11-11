Arabanın kaputunu açınca şoke oldu! Bir garip olay

İnternet aleminde dolaşan birbirinden ilginç fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Bazı hayvanların merakı bazılarının da yuva yapma yapmaları insanlara zor anlar yaşatıyor. Arabasından gelen sesler üzerine kaputu açan bir kişi gördüğü karşısında şoke oldu.