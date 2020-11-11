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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Arabanın kaputunu açınca şoke oldu! Bir garip olay
İnternet aleminde dolaşan birbirinden ilginç fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Bazı hayvanların merakı bazılarının da yuva yapma yapmaları insanlara zor anlar yaşatıyor. Arabasından gelen sesler üzerine kaputu açan bir kişi gördüğü karşısında şoke oldu.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 04:31
Ev sahipleri, perdelerinde bulduğu tuhaf kozalara önce anlam veremediler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İçini açtıklarında ise ölmüş örümceklerle karşılaştılar.