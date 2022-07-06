AÖL 3. dönem sınav tarihleri son dakika açıklandı! 2022 Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Temmuz ayında yapılacağı duyurulan AÖL 3. dönem sınavları için son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından sınavın yapılacağı tarih ve nasıl uygulanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...
Giriş Tarihi: 06.07.2022
11:47 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
11:47
AÖL 3. dönem sınav tarihleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin 3. dönem kayıtlarını yaptıran öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyordu. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı. Adaylar sınava hazırlanırken, bir yandan da sınav uygulaması hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2022 Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI?
AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
AÖL ONLINE SINAV HAKKINDA
* Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
* Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince,
şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir. "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..."
* Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.