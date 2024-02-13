13 Şubat 2024, Salı
Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede
Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Merkez ilçelerden Kepez'e 280, bölgeye 185 kilogram yağış düştü. A Haber muhabiri Hakan Gürkan bölgeden son gelişmeleri aktardı. Gürkan, "Alt geçit tamamen su içerisinde kaldı. Trafikte yoğunluk var." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:14
- 1
- 33
- 2
- 33
- 3
- 33
- 4
- 33
- 5
- 33