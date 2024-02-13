13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede

Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Merkez ilçelerden Kepez'e 280, bölgeye 185 kilogram yağış düştü. A Haber muhabiri Hakan Gürkan bölgeden son gelişmeleri aktardı. Gürkan, "Alt geçit tamamen su içerisinde kaldı. Trafikte yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:14
  • 1
  • 33
Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı.

  • 3
  • 33
Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede

Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

  • 4
  • 33
Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede

Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

  • 5
  • 33
Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.