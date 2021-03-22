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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Antalya'ya hayat veren Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik dehşete düşürdü! Adete çöplük... Antalya'ya hayat veren Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik dehşete düşürdü! Adete çöplük... Son dakika haberi... Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik şoke etti. Leğenden alkol şişelerine araba contasından bebek bezine kadar kamyonet dolusu çöp çıkartıldı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, "Burası adeta bir çöplük olmuş" dedi. Giriş Tarihi: 22.03.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 13:00
Antalya'nın içme suyu deposu olarak bilinen Kırkgöz Göleti kaynaklarından çuvallar dolusu atık madde çıkartıldı.
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığındaki gönüllü çevreciler oluşturdukları 14 kişilik grup ile Kırkgöz Kaynaklarına dalış gerçekleştirdi.
Sualtından çıkartılan ve aralarında araba contasından, leğene, leğenden bebek bezine kadar birçok atık malzeme ulunan kamyonet dolusu çöp, karaya çıkartarak geri dönüşüme kazandırdı.
Çeşitli su altı canlılarını avlamak için yapılmış küçük tuzaklar halindeki küflenmiş tenekeler de dikkati çekti. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırkgöz kaynaklarında insanların doğaya ne kadar acımasız davrandığını göstermek amacıyla Akdeniz Üniversitesi ve Döşemealtı Belediyesi işbirliği ile bir su altı ve su üstü temizliği yaptık" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu ve Döşemealtı Belediyesi personelleri, Kırkgöz Kaynaklarında oluşan atık maddeler için seferber oldu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığında 14 kişiden oluşan ekip, sabahın erken saatlerinde Kırkgöz Kaynaklarında buluştu.