Antalya'ya hayat veren Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik dehşete düşürdü! Adete çöplük...

Çeşitli su altı canlılarını avlamak için yapılmış küçük tuzaklar halindeki küflenmiş tenekeler de dikkati çekti. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırkgöz kaynaklarında insanların doğaya ne kadar acımasız davrandığını göstermek amacıyla Akdeniz Üniversitesi ve Döşemealtı Belediyesi işbirliği ile bir su altı ve su üstü temizliği yaptık" dedi.