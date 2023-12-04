Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun'un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi

SON DAKİKA | Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeni, şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş olarak bulundu. Ailesi tarafından kolundaki dövmeden teşhis edilen genç kızın cenazesi, anne ve babası tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.