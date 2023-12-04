04 Aralık 2023, Pazartesi
Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun'un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi
SON DAKİKA | Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeni, şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş olarak bulundu. Ailesi tarafından kolundaki dövmeden teşhis edilen genç kızın cenazesi, anne ve babası tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.
Giriş Tarihi: 04.12.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 12:59
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9