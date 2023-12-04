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Haberler Galeri Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun'un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi

Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun'un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi

SON DAKİKA | Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeni, şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş olarak bulundu. Ailesi tarafından kolundaki dövmeden teşhis edilen genç kızın cenazesi, anne ve babası tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 12:59
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Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun’un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Damla Durgun, 30 Kasım günü akşam saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha dönmedi.

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Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun’un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi

Kızlarını aramaya çıkan aile polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun’un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi

İhbarın ardından Damla Durgun, ekipler tarafından aransa da bir sonuç alınamadı.

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Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun’un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi

Dün sabah saatlerinde Kemer ilçesi Tekirova'da kıyıda bir ceset olduğunu gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

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Antalya’dan acı haber: Kayıp Damla Durgun’un cansız bedeni kıyıya vurdu! Dövmeden teşhis edildi

İhbarın ardından bölgeye hareket eden ekipler, kadın cesedi ile karşılaştı.