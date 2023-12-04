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Herkesi yıllarca böyle kandırmışlar! Ünlü sihirbazın sırrını ifşa ettiler: 'Kesin ip var' diyorlardı

Sihirbazlar hepimizin ilgi ve merakla izlediği insanlar, meziyetleriyle milyonları şaşkına çevirmeyi başarıyorlar. Çoğumuza göre yaptıkları müthiş gösterilerin içindeki numaralara akıl sır erdirilemiyor. Çok komplike bir gösteri gibi görünse de elbette onların da yakayı ele verdikleri durumlar oluyor. İşte ünlü sihirbazlar ve çevirdiği numaraların sırları...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 13:03
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Herkesi yıllarca böyle kandırmışlar! Ünlü sihirbazın sırrını ifşa ettiler: ’Kesin ip var’ diyorlardı

Dünya sihirbazların numaralarını beğenerek izliyor ve fakat bu numaraları nasıl yaptıkları da merak konusu. James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu göstetirinin sırrı bakın neymiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Herkesi yıllarca böyle kandırmışlar! Ünlü sihirbazın sırrını ifşa ettiler: ’Kesin ip var’ diyorlardı

Keskin bir kılıç üzerinde yatan More bu numarayı bakın nasıl yapıyor.

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Herkesi yıllarca böyle kandırmışlar! Ünlü sihirbazın sırrını ifşa ettiler: ’Kesin ip var’ diyorlardı

More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor.

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Herkesi yıllarca böyle kandırmışlar! Ünlü sihirbazın sırrını ifşa ettiler: ’Kesin ip var’ diyorlardı
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Herkesi yıllarca böyle kandırmışlar! Ünlü sihirbazın sırrını ifşa ettiler: ’Kesin ip var’ diyorlardı

Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir "zincir" çıkarır.