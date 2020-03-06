Antalya'da bulundu! Osmanlı döneminden kalma!

25- 30 metrelik bir alanda 5 tane var. İlginçtir, aynı yere atılmış mermiler, uzaktan bir yerden şehre atılan top mermileri. Su altından çıkarılmasına son derece karşıyım, çıktığı anda çünkü dışı hemen oksitleniyor ve dağılıyor. Çıkarıldığında ise iyi bir şekilde muhafaza edilmesi lazım, ancak çıkarılmaması, olduğu yerde kalması daha iyi" diye konuştu.