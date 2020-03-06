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Adana’da ruh sağlığı hastanesinde dehşet! Oda arkadaşı gözlerini oydu
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi edilen Sultan Güner'in 2 gözünü, aynı odada yatan kadın hasta parmaklarını sokarak oydu. 2 gözünü de kaybeden Güner'in ailesi hastane yönetiminden şikayetçi olurken, Adana Valiliği, başlattığı soruşturma kapsamında başhekim yardımcısının da aralarında olduğu 7 personeli açığa aldı.
Giriş Tarihi: 06.03.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 10:23
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