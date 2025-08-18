Antalya'da bulundu! 4'ü de Roma dönemine ait
Antalya'da bulunan Sillyon Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 4 mezar bulundu. Ayrıca mezarların içerisinde yüzük, küpe, saç tokası gibi eşyalar da gün yüzüne çıkarıldı.
Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 4 mezar bulundu.
Milattan önce 2 binlerin başında güvenlik kaygısıyla yüksek bir tepeye kurulan ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli yapıları bir arada barındıran Sillyon Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 12 ay boyunca devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hız kazanan antik kentteki kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 4 mezar bulundu.
Mezarlardan birinde 3 bireye ait 3 farklı dönemden gömüye rastlanıldı. Mezarın içinden yüzük, küpe, saç tokası ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.
Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, AA muhabirine, Sillyon Antik Kenti'nin 2025 sezonu kazı çalışmaların başlarında çok ünik (eşi olmayan) bir Roma dönemine ait mezarla karşılaştıklarını söyledi.