Yaşam

Antalya'da bulundu! 4'ü de Roma dönemine ait

Antalya'da bulunan Sillyon Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 4 mezar bulundu. Ayrıca mezarların içerisinde yüzük, küpe, saç tokası gibi eşyalar da gün yüzüne çıkarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Antalya'da bulundu! 4'ü de Roma dönemine ait

Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 4 mezar bulundu.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Milattan önce 2 binlerin başında güvenlik kaygısıyla yüksek bir tepeye kurulan ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli yapıları bir arada barındıran Sillyon Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 12 ay boyunca devam ediyor.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hız kazanan antik kentteki kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 4 mezar bulundu.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Mezarlardan birinde 3 bireye ait 3 farklı dönemden gömüye rastlanıldı. Mezarın içinden yüzük, küpe, saç tokası ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, AA muhabirine, Sillyon Antik Kenti'nin 2025 sezonu kazı çalışmaların başlarında çok ünik (eşi olmayan) bir Roma dönemine ait mezarla karşılaştıklarını söyledi.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Roma mezarının oda tipi olarak tanımladıkları mezar özelliğine sahip olduğunu belirten Taşkıran, şunları kaydetti: "Kare planlı forma sahip oda tipinin tam merkezine mezar yapıldığını ve burada birtakım gömü çeşitlerinin olduğunu gördük.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Mezarda 3 bireye ait 3 farklı döneme ait gömüye rastladık. İlki erken dönemde bir gömü olmuş, sonra onun iskeleti süpürülmüş ikinci gömü ve sonra üçüncü birey buraya konulmuş. Kazı çalışmaları sırasında ölü veya mezar hediyesi olarak isimlendirdiğimiz birtakım arkeolojik eserlerle karşılaştık. Bulunan sikkeler dönem tayini yapmamızı sağladı ve mezarda pişmiş toprak, cam eserler, figürinler (heykelcikler) ve farklı metal aksanlar elde edildi.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde İsa'dan sonra 2. yüzyılın sonlarına tarihlendiğini gördük. Bu gömünün hem Sillyon hem de bölge arkeolojisi açısından son derece önemli olduğu sonucuna vardık çünkü buraya özgü bir ölü gömme ritüeli söz konusuydu ve bölgede çok fazla bilmediğimiz bir mezar tipolojisiyle karşılaştık.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Mezardaki kimselerin kent için önde gelen aristokratlar olduğunu göstermesi açısından önemli. Mezarda küpe, yüzük, saç tokası gibi birtakım eserler bulundu."

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Çeşitli konservasyon ve düzenleme çalışmaları yaparak mezarı mevcut haline büründürmüş olduklarını kaydeden Taşkıran, Sillyon'un tarihine ışık tutacak çok önemli bir yapıyı ortaya çıkarmış olduklarını vurguladı.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT MEZARLAR ORTAYA ÇIKTI
Taşkıran, Sillyon Antik Kenti'nin Türk-İslam hakimiyetine geçtikten sonra 13-15. yüzyıla yayılan bir süreçte Roma mezarlarının bulunduğu alanın Müslüman Türk kabristan alanına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Kentteki mezarların kalede görev yapan asker ve ailelerine ait olduğunu tespit ettiklerini belirten Taşkıran, şunları söyledi: "Mezarlar üzerinde yaptığımız çalışmada Orta Asya'dan gelen birtakım Türk geleneklerinin bu mezar mimarisine yansıdığını tespit ettik.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Türklerin Anadolu'ya hakimiyetiyle erken dönem Türk-İslam kabristanları var ama bölgede bunu çok fazla bilmiyorduk. Bölgenin Müslüman Türk yurdu olmasından sonraki süreçte o döneme tarihlenen çok önemli izler olarak değerlendiriyoruz.

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Bu şekilde Sillyon'da Geleceğe Miras Projesi kapsamında ve Opet ana sponsorluğunda yaptığımız çalışmalar, literatüre Türk-İslam dönemine ait önemli çok önemli bilgiyi, detayı kazandırmış oldu. 2025 kazılarımız Roma dönemi mezarı ile başlamış olsa da çok daha farklı bir konumda devam ediyor."

Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait
Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait
Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait
Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait
Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait