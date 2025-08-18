Antalya’da bulundu! 4’ü de Roma dönemine ait

Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde İsa'dan sonra 2. yüzyılın sonlarına tarihlendiğini gördük. Bu gömünün hem Sillyon hem de bölge arkeolojisi açısından son derece önemli olduğu sonucuna vardık çünkü buraya özgü bir ölü gömme ritüeli söz konusuydu ve bölgede çok fazla bilmediğimiz bir mezar tipolojisiyle karşılaştık.