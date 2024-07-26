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Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Kapısının önünde baldırından ısırıldı

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilirken, Antalya'da başıboş köpek dehşeti haberi geldi. İş yerinde bir kadın tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeklerinden birisi, saldırdığı genç kadını baldırından ısırdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere herkese saldırdığını belirtti.

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 26.07.2024 11:50 Güncelleme: 26.07.2024 12:18
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Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Kapısının önünde baldırından ısırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana olayda, akşam saatlerinde evine gitmekte olan İlknur Sarıkaya isimli genç kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Kapısının önünde baldırından ısırıldı

Evinin kapısına geldiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçmaya çalışan genç kadını köpeklerden birisi baldırından ısırdı.

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Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Kapısının önünde baldırından ısırıldı

Acı içerisinde olduğu yere yığılan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç kadın 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Kapısının önünde baldırından ısırıldı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı.

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Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Kapısının önünde baldırından ısırıldı

Görüntülerde genç kadının ısırılma anı, acı içerisinde yere yığılması, sağlık ekibi ve ambulansa bindirilmesi yer aldı.