15 bin liralık tabut! Bahçelievler’deki ölüm apartmanı sakinleri: İBB’ye başvurduk ama cevap alamadık

İBB'DE KAPI DUVAR

Çatlak ve altında çökmelerin yaşandığı binada oturmaya devam eden site sakinleri binaların kentsel dönüşüme girmesi için İBB'ye başvuruda bulunduklarını ve hiçbir geri dönüşümde bulunulmadığını, dönüşüm için müteahhit ile görüşme içerisinde olduklarını kaydettiler.