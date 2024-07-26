15 bin liralık tabut! Bahçelievler'deki ölüm apartmanı sakinleri: İBB'ye başvurduk ama cevap alamadık
İstanbul'da beklenen olası depreme karşı binaları çatlak ve zeminlerinde çökme yaşanan 35 yıllık binalarda vatandaşlar riskli yaşam sürüyorlar. Bahçelievler'de yüzlerce kişinin oturduğu site sakinlerinin dönüşüm için İBB'ye başvurduklarını bir cevap alamayınca bir müteahhit ile görüşme içerisinde olduklarını tehlikeye rağmen binalarda oturmaya devam ettiklerini kaydettiler.
ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024
13:52
Güncelleme: 26.07.2024
13:53
İstanbul'da deniz kumuyla yapılan ve yılların yorgunluğu ile kendiliğinden çökmeye başlayan binalardan sonra Bahçelievler'de 30 yıllık 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.
Binanın yüzeyindeki derin çatlaklara ve binaların altında meydana gelen çöküntülere rağmen demir profil ile güçlendirmeye çalışmaları dehşetin ve olası yaşanacak felaketin ihtimallerini gözler önüne serdi.
İBB'DE KAPI DUVAR
Çatlak ve altında çökmelerin yaşandığı binada oturmaya devam eden site sakinleri binaların kentsel dönüşüme girmesi için İBB'ye başvuruda bulunduklarını ve hiçbir geri dönüşümde bulunulmadığını, dönüşüm için müteahhit ile görüşme içerisinde olduklarını kaydettiler.
Küçük çaplı depremlerin yaşanmasına ve olası büyük depremin beklenmesine rağmen binayı dönüştüremediklerini belirten site sakinleri evlerinin duvarlarında ve binanın çeşitli noktalarında çatlama ve çöküntülerin meydana geldiğini site yönetimi tarafından demir profillerle kendi imkanlarınca güçlendirme yaptıklarını fakat toprak üzerine yapıldığı için çöküntülere engel olunamadığını kaydettiler.
"OTURMAYA DEVAM EDİYORUZ, NEREYE GİDECEĞİZ"
Yüzlerce kişinin yaşadığı 4 bloklu sitede dış cephelerde derin çatlaklar, zemin kısımlarında ise boşluklar oluşmasına rağmen binada oturmaya devam ettiklerini belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayısıyla yapılarda kalmayı etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını belirttiler.