Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor
Erzurum'da yaklaşık 70 yıllık bir aile hatırası, yeni nesillerle yaşamaya devam ediyor. 1957 yılında üretilen üç tekerlekli bisiklet, önce Neccar Yavuz Kırküzer'in, ardından 3 oğlunun, şimdi ise 7 yaşındaki kızı Zehra Betül'ün kullandığı özel bir eğlenceye dönüştü.
Erzurum'da yaşayan Neccar Yavuz Kırküzer'in çocukluk hatırası olan üç tekerlekli bisiklet, aradan geçen yaklaşık 70 yıla rağmen aile içinde kullanılmaya devam ediyor.
Kırküzer'in babası tarafından yıllar önce satın alınan bisiklet, uzun süre aile tarafından korunarak saklandı. Çocukluk döneminde Kırküzer'in kullandığı bisiklet, daha sonra 3 erkek çocuğuna emanet edildi. Bugün ise aynı bisiklet, Kırküzer'in 7 yaşındaki kızı Zehra Betül tarafından kullanılıyor.
KUŞAKTAN KUŞAĞA TAŞINAN HATIRA
Metal, tahta ve kauçuk malzemelerden oluşan bisiklet, aile için sadece bir çocuk oyuncağı değil, geçmişten bugüne taşınan özel bir hatıra olarak görülüyor.
Bisikletin geçmişini araştıran Kırküzer, 1957 yılında İstanbul'da üretilen bisikletin, fabrikanın 30'uncu hizmet yılı dolayısıyla imal edildiğine dair bilgiye ulaştığını belirtti.
"ÖNCE 3 ERKEK ÇOCUĞUM BİNDİ, ŞİMDİ DE KIZIM BİNİYOR"
Bisikletin yaklaşık 70 yıllık olduğunu belirten Neccar Yavuz Kırküzer, "Babam Atatürk Üniversitesinde çalışması dolayısıyla oradaki tayini çıkan bir hocadan satın almış. Ben daha çocukken bindim. Daha sonra saklandı. Bisiklet normalde 1957 yılında yapılmış. 1927'de İstanbul'da kurulmuş fabrika. 30'uncu hizmet yılı dolayısıyla bu bisiklet imal edilmiş" dedi.