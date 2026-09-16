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Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'da yaklaşık 70 yıllık bir aile hatırası, yeni nesillerle yaşamaya devam ediyor. 1957 yılında üretilen üç tekerlekli bisiklet, önce Neccar Yavuz Kırküzer'in, ardından 3 oğlunun, şimdi ise 7 yaşındaki kızı Zehra Betül'ün kullandığı özel bir eğlenceye dönüştü.

Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor 1

Erzurum'da yaşayan Neccar Yavuz Kırküzer'in çocukluk hatırası olan üç tekerlekli bisiklet, aradan geçen yaklaşık 70 yıla rağmen aile içinde kullanılmaya devam ediyor.

70 YILLIK ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET NESİLLER BOYU KULLANILIYOR
Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor 2

Kırküzer'in babası tarafından yıllar önce satın alınan bisiklet, uzun süre aile tarafından korunarak saklandı. Çocukluk döneminde Kırküzer'in kullandığı bisiklet, daha sonra 3 erkek çocuğuna emanet edildi. Bugün ise aynı bisiklet, Kırküzer'in 7 yaşındaki kızı Zehra Betül tarafından kullanılıyor.

Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor 3

KUŞAKTAN KUŞAĞA TAŞINAN HATIRA

Metal, tahta ve kauçuk malzemelerden oluşan bisiklet, aile için sadece bir çocuk oyuncağı değil, geçmişten bugüne taşınan özel bir hatıra olarak görülüyor.

Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor 4

Bisikletin geçmişini araştıran Kırküzer, 1957 yılında İstanbul'da üretilen bisikletin, fabrikanın 30'uncu hizmet yılı dolayısıyla imal edildiğine dair bilgiye ulaştığını belirtti.

Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor 5

"ÖNCE 3 ERKEK ÇOCUĞUM BİNDİ, ŞİMDİ DE KIZIM BİNİYOR"

Bisikletin yaklaşık 70 yıllık olduğunu belirten Neccar Yavuz Kırküzer, "Babam Atatürk Üniversitesinde çalışması dolayısıyla oradaki tayini çıkan bir hocadan satın almış. Ben daha çocukken bindim. Daha sonra saklandı. Bisiklet normalde 1957 yılında yapılmış. 1927'de İstanbul'da kurulmuş fabrika. 30'uncu hizmet yılı dolayısıyla bu bisiklet imal edilmiş" dedi.

Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor 6

Kırküzer, bisikletin aile içinde yıllardır kullanılmaya devam ettiğini belirterek, "Ben çocukken bindim, mahallede arkadaşlarım da binmişlerdi. Daha sonra ailem tarafından saklandı. 3 erkek çocuğum da sırasıyla bisiklete bindiler. Şimdi de kızımız biniyor bisiklete. Kuşaktan kuşağa biniyorlar. Kuşaktan kuşağa böyle geliyor bisikletimiz. Benim çocukluk bisikletim olması hasebiyle de çocuklarım daha farklı bir gözle biniyorlar bisiklete" ifadelerini kullandı.

Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor 7

"HEM BİSİKLETİ HEM DE BABAMI ÇOK SEVİYORUM"

Aile mirası haline gelen bisikleti kullanan 7 yaşındaki Zehra Betül Kırküzer ise, "Babamın bisikleti. Önce 3 abim bindi, şimdi de ben biniyorum. Hem bisikleti hem de babamı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

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