Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor

Kırküzer, bisikletin aile içinde yıllardır kullanılmaya devam ettiğini belirterek, "Ben çocukken bindim, mahallede arkadaşlarım da binmişlerdi. Daha sonra ailem tarafından saklandı. 3 erkek çocuğum da sırasıyla bisiklete bindiler. Şimdi de kızımız biniyor bisiklete. Kuşaktan kuşağa biniyorlar. Kuşaktan kuşağa böyle geliyor bisikletimiz. Benim çocukluk bisikletim olması hasebiyle de çocuklarım daha farklı bir gözle biniyorlar bisiklete" ifadelerini kullandı.