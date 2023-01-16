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Haberler Galeri Annesini acımasız şekilde katletti! İfadesi kan dondurdu: Adım İsa deccali öldürmem istendi

Annesini acımasız şekilde katletti! İfadesi kan dondurdu: Adım İsa deccali öldürmem istendi

54 yaşındaki annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i geçtiğimiz yıl tam 26 bıçak darbesiyle katleden ve başında sela okuyan Orhan Oruçgüney ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen katil, annesinin deccal olduğu, onu gelen vahiyle öldürdüğü şeklinde akılalmaz bir savunmaya imza attı. Oruçgüney'in bu ifadelerle cezadan kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:45
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Annesini acımasız şekilde katletti! İfadesi kan dondurdu: Adım İsa deccali öldürmem istendi

Annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i (54) 26 bıçak darbesiyle katleden Orhan Oruçgüney'le (26) ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Korkunç olay geçen yıl Ocak ayında İstanbul Sultanbeyli'de gerçekleşti. Orhan Oruçgüney, annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i bıçakla boğazını keserek katletti. İddiaya göre cani evlat, annesini öldürdükten sonra başında sela okudu.

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Annesini acımasız şekilde katletti! İfadesi kan dondurdu: Adım İsa deccali öldürmem istendi

"DECCALİ ÖLDÜRMEM İSTENDİ"
Tutuklanan Orhan Oruçgüney'in şizofreni hastası olduğu iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise bu durumun gerçek olmadığı ve cezadan kurtulmak için inanılmaz bir savunmaya imza attığı ortaya çıktı.

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Annesini acımasız şekilde katletti! İfadesi kan dondurdu: Adım İsa deccali öldürmem istendi

İddianame satırlarında tüyler ürperten olaylar yer alırken, Orhan Oruçgüney'in ifadesine yer verildi. Oruçgüney ifadesinde, "Adım Meryem oğlu İsa. Gülbeyaz annem değil. Gülbeyaz deccal. Recep ise firavun. Bana gelen vahiylerde deccali öldürmem istendi. Direndim ancak öldürmeye karar verdim" dedi.

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Annesini acımasız şekilde katletti! İfadesi kan dondurdu: Adım İsa deccali öldürmem istendi

Olay günü annesinin deccal suretiyle göründüğünü iddia eden Oruçgüney, "Gelen vahiy üzerine bornoz giydim. Bıçak aldım. Gülbeyaz bana 'deli gibi dolaşmaya başladın' dedi. Öldürmek için harekete geçtim. Kendisini odaya kilitledi. Camı kırıp odaya girdim. Bıçaklamaya başladım" diyerek kan donduran detayları soğukkanlılıkla anlattı.

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Annesini acımasız şekilde katletti! İfadesi kan dondurdu: Adım İsa deccali öldürmem istendi

AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYMİŞ
Korku filmini andıran olayın ardından şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendiği anlatılan iddianamede, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı saptanmadığı, cezai sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.