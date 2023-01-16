Annesini acımasız şekilde katletti! İfadesi kan dondurdu: Adım İsa deccali öldürmem istendi

54 yaşındaki annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i geçtiğimiz yıl tam 26 bıçak darbesiyle katleden ve başında sela okuyan Orhan Oruçgüney ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen katil, annesinin deccal olduğu, onu gelen vahiyle öldürdüğü şeklinde akılalmaz bir savunmaya imza attı. Oruçgüney'in bu ifadelerle cezadan kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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