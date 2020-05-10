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ABD uzaylılarla temasa geçti mi? Saklanan tüm sırlar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Pentagon tarafından yapılan UFO açıklaması tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Yıllardır konuşulan, hakkında binlerce film,kitap,senaryo yazılan uzaylılar ve UFO, ABD tarafından resmen açıklanmıştı. Olayın ABD tarafından resmi olarak yayınlanmasının ardından gözler yine, ABD'nin sırlarla dolu 51. bölgesine çevrildi. İddiaya göre girilmesi yasak olan bu bölgede ABD, uzaylılarla temas halindeydi. 51. bölge hakkında korkunç iddiaların döndüğü söylentileri arasında, tüm dünya orada olanları merakla takip ediyor. ABD'nin 51. bölge dediği yerde ne var? ABD yaratıkları burada mı saklıyor?

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 09:49
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ABD uzaylılarla temasa geçti mi? Saklanan tüm sırlar ortaya çıktı

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok! İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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ABD uzaylılarla temasa geçti mi? Saklanan tüm sırlar ortaya çıktı

51. Bölge, sahibi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan yerdir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır.

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ABD uzaylılarla temasa geçti mi? Saklanan tüm sırlar ortaya çıktı

İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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ABD uzaylılarla temasa geçti mi? Saklanan tüm sırlar ortaya çıktı

Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.

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ABD uzaylılarla temasa geçti mi? Saklanan tüm sırlar ortaya çıktı

Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.

51. bölge hakkında diğer ayrıntılara geçeceğiz. Ama önce Boyd Bushman'ın iddialarına bakalım. Bushman 51.bölge ile ilgili öyle sırları ifşa etti ki, tüm dünya sallandı.