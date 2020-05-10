ABD uzaylılarla temasa geçti mi? Saklanan tüm sırlar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Pentagon tarafından yapılan UFO açıklaması tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Yıllardır konuşulan, hakkında binlerce film,kitap,senaryo yazılan uzaylılar ve UFO, ABD tarafından resmen açıklanmıştı. Olayın ABD tarafından resmi olarak yayınlanmasının ardından gözler yine, ABD'nin sırlarla dolu 51. bölgesine çevrildi. İddiaya göre girilmesi yasak olan bu bölgede ABD, uzaylılarla temas halindeydi. 51. bölge hakkında korkunç iddiaların döndüğü söylentileri arasında, tüm dünya orada olanları merakla takip ediyor. ABD'nin 51. bölge dediği yerde ne var? ABD yaratıkları burada mı saklıyor?