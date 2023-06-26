26 Haziran 2023, Pazartesi
Ankara'da spor salonunda rezalet! Öğrencilerinin üstsüz fotoğrafını çekmiş | Sapık antrenörün ifadesi ortaya çıktı
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir spor salonunda taciz rezaleti yaşandı. 14 yaşındaki kız öğrencisinin üstsüz fotoğraflarını çekerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan tekvando antrenörü F.M.D.'nin ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan öğrencilerin yakınları spor salonunu basarak camları kırdılar.
Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:39
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