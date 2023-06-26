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Haberler Galeri Ankara'da spor salonunda rezalet! Öğrencilerinin üstsüz fotoğrafını çekmiş | Sapık antrenörün ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da spor salonunda rezalet! Öğrencilerinin üstsüz fotoğrafını çekmiş | Sapık antrenörün ifadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir spor salonunda taciz rezaleti yaşandı. 14 yaşındaki kız öğrencisinin üstsüz fotoğraflarını çekerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan tekvando antrenörü F.M.D.'nin ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan öğrencilerin yakınları spor salonunu basarak camları kırdılar.

Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:39
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Ankara’da spor salonunda rezalet! Öğrencilerinin üstsüz fotoğrafını çekmiş | Sapık antrenörün ifadesi ortaya çıktı

Atapark Mahallesi'nde faaliyet gösteren spor salonunda tekvando kursuna başlayan E.N.Y., tekvando antrenörü F.M.D.'nin üstsüz fotoğraflarını çekip, tacizde bulunduğunu iddia ederek, ailesine durumu anlattı.

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Ankara’da spor salonunda rezalet! Öğrencilerinin üstsüz fotoğrafını çekmiş | Sapık antrenörün ifadesi ortaya çıktı

E.N.Y.'nin ailesi ile spor salonundaki diğer öğrencilerin yakınları, dün akşam saatlerinde spor salonunu basıp, antrenörü darbetti. Kalabalık, F.M.D.'nin oğluna ait spor salonunun camlarını kırıp, içeride eşyalara da zarar verdi.

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Ankara’da spor salonunda rezalet! Öğrencilerinin üstsüz fotoğrafını çekmiş | Sapık antrenörün ifadesi ortaya çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan F.M.D. polis tarafından salondan çıkarılıp, hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

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Ankara’da spor salonunda rezalet! Öğrencilerinin üstsüz fotoğrafını çekmiş | Sapık antrenörün ifadesi ortaya çıktı

Emniyette sorgusu süren antrenör F.M.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. F.M.D. ilk ifadesinde öğrencinin üstsüz fotoğraflarını boy ve kilo ölçümü yapmak için çektiğini ileri sürdü.

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Ankara’da spor salonunda rezalet! Öğrencilerinin üstsüz fotoğrafını çekmiş | Sapık antrenörün ifadesi ortaya çıktı

Şüphelinin tehdit, hakaret, taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, cinsel saldırı-şantaj, enerji hırsızlığı, kastan yaralama gibi suçlardan poliste 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.