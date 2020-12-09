Ankara'da petshopa baskın: 19 hayvan kurtarıldı

'ANKARA'DA KAÇAK ÜRETİME SON VERECEĞİZ'

El konulan hayvanlar, Mamak Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Hayvanların teslim edilmesine eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, son günlerde yaşanan üzücü olaylardan bir tanesine daha şahit olduklarını belirterek, "Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Ankara'da kaçak ve merdiven altı üretime son vereceğimize inanıyoruz. Bu hayvanların durumunu görünce merhameti ve vicdanı olan her insanın vicdanı kanıyor.