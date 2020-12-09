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Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler

Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler... Tüm zamanların en zengin siyasetçileri belli oldu. Servetleriyle adeta dudak uçuklatan bu liderlerin mal varlıkları hayret uyandırdı. İşte görenleri şaşkına çeviren o liste...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 12:18
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Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler

İşte birbirinden ünlü siyasetçilerin mal varlıkları...

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Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler

21. NELSON ROCKEFELLER

Ülke: ABD

Serveti: 1 milyar dolar

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Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler

20. MICHAEL ASHCROFT

Ülke: İngiltere

Serveti: 1.5 milyar dolar

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Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler

19. SONİA GANDHİ

Ülke: Hindistan

Serveti: 2 milyar dolar

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Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler

18. MEG WHITMAN

Ülke: ABD

Serveti: 2.2 milyar dolar