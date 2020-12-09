Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler

Dünyanın en zengin siyasetçileri | Bildiklerinizi unutun! Bakın listede kimler var kimler... Tüm zamanların en zengin siyasetçileri belli oldu. Servetleriyle adeta dudak uçuklatan bu liderlerin mal varlıkları hayret uyandırdı. İşte görenleri şaşkına çeviren o liste...