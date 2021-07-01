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Haberler Galeri Ankara'da korku dolu gece! İnşaat kazısı nedeniyle 5 bina tahliye edildi! Mağdurlardan dikkat çeken sözler

Ankara'da korku dolu gece! İnşaat kazısı nedeniyle 5 bina tahliye edildi! Mağdurlardan dikkat çeken sözler

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında zarar gören istinat duvarının topuk dolgusuyla güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Tahliye edilen binada oturan bir ev sahibi müteahhidi suçlayarak, "Dün "Ben uyardım. müteahhit demiş ki; 'Bu binayı bana verin, size ikişer daire vereyim.' Bina sakinleri kabul etmemiş. Müteahhit de binanın dibine mahsustan giriyor. Bir haftadır müteahhit burada uyarılıyor, dikkate alınmadı" ifadelerini kullanırken, inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 06:19
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Ankara'da korku dolu gece! İnşaat kazısı nedeniyle 5 bina tahliye edildi! Mağdurlardan dikkat çeken sözler

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da korku dolu gece! İnşaat kazısı nedeniyle 5 bina tahliye edildi! Mağdurlardan dikkat çeken sözler

Bu kapsamda yapılan teknik incelemeler sonucu, yanındaki 5 katlı binada hasara yol açmaması için inşaatın istinat duvarının olduğu bölgede topuk dolgusuyla güçlendirme yapılması kararlaştırıldı.

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Ankara'da korku dolu gece! İnşaat kazısı nedeniyle 5 bina tahliye edildi! Mağdurlardan dikkat çeken sözler

Kamyonlarla getirilen toprak, zarar gören istinat duvarının bulunduğu alana iş makinesi aracılığıyla doldurulmaya başlandı.

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Ankara'da korku dolu gece! İnşaat kazısı nedeniyle 5 bina tahliye edildi! Mağdurlardan dikkat çeken sözler

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, inşaat alanının bitişiğindeki bina ile tedbir gerekçesiyle boşaltılan çevredeki 4 binanın özellikle taşıyıcı elemanlarında herhangi bir hasar oluşmadığını tespit etti.

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Ankara'da korku dolu gece! İnşaat kazısı nedeniyle 5 bina tahliye edildi! Mağdurlardan dikkat çeken sözler

Ayrıca evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan 6'sı barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ahmetler Şefkat Evine yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.