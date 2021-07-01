Ankara'da korku dolu gece! İnşaat kazısı nedeniyle 5 bina tahliye edildi! Mağdurlardan dikkat çeken sözler

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında zarar gören istinat duvarının topuk dolgusuyla güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Tahliye edilen binada oturan bir ev sahibi müteahhidi suçlayarak, "Dün "Ben uyardım. müteahhit demiş ki; 'Bu binayı bana verin, size ikişer daire vereyim.' Bina sakinleri kabul etmemiş. Müteahhit de binanın dibine mahsustan giriyor. Bir haftadır müteahhit burada uyarılıyor, dikkate alınmadı" ifadelerini kullanırken, inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 06:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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