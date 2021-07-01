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Ankara'da korku dolu gece!

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Giriş: 01.07.2021 06:19
Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında zarar gören istinat duvarının topuk dolgusuyla güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan teknik incelemeler sonucu, yanındaki 5 katlı binada hasara yol açmaması için inşaatın istinat duvarının olduğu bölgede topuk dolgusuyla güçlendirme yapılması kararlaştırıldı.

Kamyonlarla getirilen toprak, zarar gören istinat duvarının bulunduğu alana iş makinesi aracılığıyla doldurulmaya başlandı.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, inşaat alanının bitişiğindeki bina ile tedbir gerekçesiyle boşaltılan çevredeki 4 binanın özellikle taşıyıcı elemanlarında herhangi bir hasar oluşmadığını tespit etti.

Ayrıca evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan 6'sı barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ahmetler Şefkat Evine yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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