Ankara'da akılalmaz olay! Eczanede şeytani plan | 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar

Ankara'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı dükkanda bulunan herkese şizofreni tedavisinde kullanılan ilacı gizli olarak verdiği ortaya çıktı. Kalfa ve yardımcısının uygulamaya soktuğu şeytani plan sonrası eczacının ilaçların etkisinde direksiyon başında uyuya kalması sonucu yaptığı kazada 4 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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