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Ankara'da 39 yerinden bıçaklanan kadının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci'yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Canoğul Yiğit (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit'in, Kartalci'yi markette bıçaklama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünden alınan fotoğraflar dosyada yer aldı.
Giriş Tarihi: 01.11.2019 18:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 18:11
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