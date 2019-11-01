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Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir

Deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Türkiye'de özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Frank Hoogerbeets, deprem tahminleriyle gündem oldu. Yaptığı tahminlerin doğru çıkmasıyla deprem kahini olarak anılan Hoogerbeets, ay hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini dile getiren Frank Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 17:55
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Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir

Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söyledi. 5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir

AY HAREKETLERİNE DİKKAT

Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan çevresinde büyük şiddette depremlerin çok sık görülmediğini fakat 5.8'lik depremin bu bölgede ciddi stres yarattığını ifade etti.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir

5.8'lik depremin son derece ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Hoogerbeets, Ay hareketlerinin dikkatli biçimde takip edilmesini söyledi.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir

24 Eylül'de meydana gelen gezegen hizalanmaları sebebiyle yalnızca İstanbul ve Akdeniz havzasının değil ayrıca geçtiğimiz günlerde 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Pakistan ve komşumuz İran'ın da yakın merceğe alınması gerektiğinden bahsetti.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir

YENİDEN A HABER'E KONUŞTU

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.