Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir

Deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Türkiye'de özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Frank Hoogerbeets, deprem tahminleriyle gündem oldu. Yaptığı tahminlerin doğru çıkmasıyla deprem kahini olarak anılan Hoogerbeets, ay hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini dile getiren Frank Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın" şeklinde konuştu.