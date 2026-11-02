Aksaray’ın kayalara oyulmuş yer altı şehri: Tuvalet detayı duyanları şaşırtıyor

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan yer altı şehri, metrelerce yüksekte her detayı düşünülmüş yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki tuvaleti olan ilk yer altı şehri olan yapı, 3 kattan oluşuyor. Asırlar öncesine dayanan bu yaşam alanı, Kapadokya'nın giriş kapısında ziyaretçilerini ağırlıyor.

GÜZELYURT'TAKİ YER ALTI ŞEHRİNDE TUVALET AYRINTISI Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki üç katlı yer altı şehri, kayalara oyulan yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Metrelerce yüksek kayaların içinde oluşturulan yapıda tuvalet, kilerler, ambarlar, yüklükler, su kuyusu, tandırlar, güvercinlikler, ocaklar ve ateş kürsüsü bulunuyor.

ÜÇ KATTA ASIRLAR ÖNCESİNİN YAŞAM İZLERİ Tarihi dokusuyla farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Güzelyurt'taki yapı, 1997 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla üç katıyla birlikte ortaya çıkarıldı. Kapadokya'nın giriş noktalarından Aksaray'da bulunan yer altı şehri, geçmişteki yaşam düzenini yansıtan bölümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TEKELİ'YE GÖRE BÖLGENİN TUVALETLİ İLK VE TEK YER ALTI ŞEHRİ

Yöre sakinlerinden Bülent Tekeli, Güzelyurt 2 No.lu Yer Altı Şehri olarak tanıttığı yapının bölgedeki tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri olduğunu söyledi. Yapının restorasyon görmediğini ve özgünlüğünü koruduğunu belirten Tekeli, geçmişte burada yaşayan toplulukları ve sonraki kullanımını şu sözlerle anlattı:

1924 SONRASINDA KİLER VE SIĞINAK OLARAK KULLANILMIŞ "Burası Güzelyurt 2 nolu yer altı şehri. Bu bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri. Hiç restorasyon görmemiş ve orijinalliğiyle duruyor bu yer altı şehrimiz.