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Haberler Galeri Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli isimler arasında yer alan Gülay Uygun, Ankara'da dağlık alanda ölü olarak bulunmuştu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği öne sürülen Uygun'un ölümü şüpheli bulunurken Uygun'un ölümünden hemen önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 10:42
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Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili emniyetin hazırladığı fezleke savcılığa gönderildi. Fezlekede Gülay Uygun'un ölümünden hemen önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yer aldı.

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Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Çakır'ın kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

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Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ FEZLEKEDE YER ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polisin hazırladığı fezleke, dosyaya girdi. Fezlekede yer alan güvenlik kameralarına ilişkin görüntü inceleme tutanağı, Gülay Uygun'un ölü bulunduğu alana nasıl gittiğini ortaya koydu. Fezlekede yer alan görüntü inceleme tutanağına göre, Uygun evinden çıktıktan sonra saat 08.58'de Aleybey Sokak'ta bir iş yerinin kameralarına yansıdı.