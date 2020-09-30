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Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Gülay Uygun'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli isimler arasında yer alan Gülay Uygun, Ankara'da dağlık alanda ölü olarak bulunmuştu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği öne sürülen Uygun'un ölümü şüpheli bulunurken Uygun'un ölümünden hemen önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 10:42
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